Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что запросил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа и обратился к Меркель



"Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировал телеканал "Украина".

