Песков прокомментировал слова Порошенко про запрос на разговор с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Петра Порошенко про запрос на разговор с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе, отметил, что каких-либо телефонных контактов президентов не было.



Ранее Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа и обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.



"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", — сказал РИА Новости Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Порошенко.

