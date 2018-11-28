Путин подписал закон о донастройке налоговой системы в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной настройке ряда положений Налогового кодекса, которые касаются возмещения НДС, налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также начисления пеней и штрафов. Соответствующий закон, принятый Госдумой 15 ноября и одобренный Советом Федерации 23 ноября, опубликован во вторник на информационном портале правовой информации.



Документ регулирует, в частности, вопросы пеней и штрафов - в случае просрочки по уплате налогов сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер неуплаченного налога. Закон также предусматривает случаи, при которых пени на сумму недоимки по налогу не будут начисляться, если налогоплательщик будет применять так называемые симметричные корректировки. Речь идет о ситуации, когда в контролируемой сделке одной стороне начисляют налоги, а вторая может уменьшить их соответственно начисленной сумме.



Согласно закону, иностранная организация может быть признана в добровольном порядке налоговым резидентом РФ для исчисления не только налога на прибыль организаций, но и НДФЛ. Иностранные организации, предоставляющие в аренду или субаренду воздушные суда, также смогут добровольно признать себя налоговыми резидентами РФ.



Упрощается порядок признания физических лиц и отдельных категорий организаций фактическими получателями дохода. В случае указания публичной, государственной компании или физического лица в качестве лица, которое иностранная организация признает фактическим получателем дохода, дополнительно документально обосновывать наличие фактического права на доход им не потребуется.



Также на физических лиц - налоговых резидентов РФ распространяются льготы по НДФЛ при продаже имущества, находящегося в собственности свыше предельного срока владения (три года).



Федеральная налоговая служба получает полномочия определять особенности учета в налоговых органах организаций в зависимости от объема поступления от них налогов, сборов, страховых взносов и показателей финансово- хозяйственной деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, среднесписочную численность работников, стоимость активов). Из-под действия этой нормы исключаются крупнейшие налогоплательщики, организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении, резиденты центра "Сколково", резиденты инновационных научно-технологических центров, налогоплательщики при выполнении соглашений о разделе продукции.



От НДС освобождаются услуги по техническому управлению морскими судами и судами смешанного (речного либо морского) плавания, оказываемые иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков и эксплуатирующим такие суда, зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств. Перечень таких услуг определяется правительством РФ.



Уточняется перечень налоговых агентов по НДС: из него исключаются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые арендуют федеральное, муниципальное имущество либо имущества субъекта РФ. Вводится так называемый реверсный НДС для сборщиков макулатуры, это означает, что с 2019 года они снова будут уплачивать НДС, от которого были освобождены с июня 2016-го.



Закон также уточняет порядок восстановления сумм НДС при получении субсидий или бюджетных инвестиций. Определяется, что вычету не подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику или фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию РФ, пропорционально доле, покрываемой за счет субсидий.



До 1 января 2021 года продлевается срок применения понижающего коэффициента 0,7 при уплате госпошлины с использованием единого портала госуслуг.



Закон сокращает срок расчета средней цены на нефть сорта "Юралс" за истекший налоговый период (расчет применяется для определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть) - согласно принятым нормам, он будет публиковаться Минэкономразвития России не 15-го, а 10-го числа следующего месяца.



Документ также уточняет порядок применения "отрицательного акциза" на нефтяное сырье, темное судовое топливо, уточняются критерии лиц, которые могут получать свидетельство для получения "отрицательного акциза". Для Хабаровского края предоставляется возможность применения "отрицательного акциза" на темное судовое топливо с 2019 года.



Законом вносятся поправки в Налоговый кодекс о продлении до конца 2021 года действия повышенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома".



Сейчас при расчете НДПИ для "Газпрома" действует повышающий коэффициент - от 1,4 до 2,3. Такая схема начала применяться к "Газпрому" в 2016 году, с тех пор ее действие неоднократно продлевалось.



Также законом расширяется перечень участков месторождений, где с 2019 года будет применяться налог на дополнительный доход (НДД).



Как сообщалось ранее, НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа - новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая - месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья группа - действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн т). В последнюю группу должны были войти новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн т в год.



Предусматривается, что для месторождений четвертой группы, подпадающих под НДД, предельные начальные извлекаемые запасы нефти участка недр увеличиваются с 10 до 30 млн т, а совокупные запасы - с 51 до 150 млн т. Кроме того уточняются координаты месторождений. Согласно процедуре, уточнение координат происходит в рамках федерального закона.



Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.

