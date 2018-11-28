ФСБ обнародовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

ФСБ обнародовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

ФСБ опубликовала на своем сайте список оружия, найденного на задержанных при попытке прохода в Керченский пролив военных кораблях ВМС Украины. На борту у них были четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ (пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артиллерийскую установку, их всего четыре - по две на каждый катер).

Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета, травматический пистолет, сигнальный пистолет, более 765 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм, 1975 выстрелов к гранатомету ВОГ-17 и 495 - к гранатомету ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, большое количество боеприпасов, 15 штык-ножей.

Как напомнили в ФСБ, "несмотря на предпринятые российской стороной меры, украинские корабли были приведены в боеготовность: артиллерийские установки расчехлены, стволы артустановок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ (в нарушение п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ", ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года). "До кораблей ВМС Украины доведено, что в территориальном море России угроза применения оружия будет расценена как нарушение правил мирного прохода в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", - напомнили в сообщении ФСБ.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, кораблям ВМС Украины - "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" - была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.

"В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере "Никополь" обнаружен документ - "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23 ноября 2018 года по 18:00 25 ноября 2018 года", в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него", - говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, по информации спецслужбы, на том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, "из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения", сообщили в ФСБ.

ФСБ также опубликовала список нарушений, допущенных военными кораблями Украины.

25 ноября в 07:10 мск, несмотря на предупреждения о закрытии района территориального моря Российской Федерации на подходах к Керченскому проливу со стороны Черного моря, корабли ВМС Украины (бронекатера "Бердянск" и "Никополь", морской буксир "Яны Капу") пересекли государственную границу Российской Федерации вне системы рекомендованных путей движения судов (восточнее в 5 кабельтовых) и зашли во временно закрытый для плавания район.

В российской спецслужбе напомнили, что в соответствии со статьями 21, 22 Конвенции, прибрежное государство в случае необходимости и с учетом безопасности судоходства может потребовать от иностранных судов (кораблей), осуществляющих право мирного прохода, пользоваться морскими коридорами и схемами разделения движения, которые оно может установить или предписать для регулирования прохода судов.

Статья 13 ФЗ-155 говорит о том, что иностранные суда и военные корабли, осуществляя право мирного прохода через территориальное море, должны соблюдать законодательство РФ и правила, относящиеся к мирному проходу через территориальное море, в отношении безопасности судоходства и регулирования движения судов, включая пользование морскими коридорами и схемами разделения движения.

"После пересечения государственной границы РФ корабли ВМС Украины проследовали в Керчь-Еникальский канал в нарушении разрешительного порядка, установленного приказом Минтранса РФ от 21 октября 2015 года "Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Керчь". При преследовании кораблей ВМС Украины им неоднократно по радиосвязи в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву доводилось требование немедленно покинуть территориальное море РФ", - отметили в ФСБ.