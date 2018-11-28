ФСБ обнародовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

ФСБ опубликовала на своем сайте список оружия, найденного на задержанных при попытке прохода в Керченский пролив военных кораблях ВМС Украины. На борту у них были четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ (пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артиллерийскую установку, их всего четыре - по две на каждый катер).

Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета, травматический пистолет, сигнальный пистолет, более 765 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм, 1975 выстрелов к гранатомету ВОГ-17 и 495 - к гранатомету ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, большое количество боеприпасов, 15 штык-ножей.



Как напомнили в ФСБ, "несмотря на предпринятые российской стороной меры, украинские корабли были приведены в боеготовность: артиллерийские установки расчехлены, стволы артустановок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ (в нарушение п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ", ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года). "До кораблей ВМС Украины доведено, что в территориальном море России угроза применения оружия будет расценена как нарушение правил мирного прохода в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", - напомнили в сообщении ФСБ.



Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, кораблям ВМС Украины - "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" - была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.



"В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере "Никополь" обнаружен документ - "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23 ноября 2018 года по 18:00 25 ноября 2018 года", в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него", - говорится в сообщении ФСБ.



Кроме того, по информации спецслужбы, на том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, "из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения", сообщили в ФСБ.



ФСБ также опубликовала список нарушений, допущенных военными кораблями Украины.



25 ноября в 07:10 мск, несмотря на предупреждения о закрытии района территориального моря Российской Федерации на подходах к Керченскому проливу со стороны Черного моря, корабли ВМС Украины (бронекатера "Бердянск" и "Никополь", морской буксир "Яны Капу") пересекли государственную границу Российской Федерации вне системы рекомендованных путей движения судов (восточнее в 5 кабельтовых) и зашли во временно закрытый для плавания район.



В российской спецслужбе напомнили, что в соответствии со статьями 21, 22 Конвенции, прибрежное государство в случае необходимости и с учетом безопасности судоходства может потребовать от иностранных судов (кораблей), осуществляющих право мирного прохода, пользоваться морскими коридорами и схемами разделения движения, которые оно может установить или предписать для регулирования прохода судов.



Статья 13 ФЗ-155 говорит о том, что иностранные суда и военные корабли, осуществляя право мирного прохода через территориальное море, должны соблюдать законодательство РФ и правила, относящиеся к мирному проходу через территориальное море, в отношении безопасности судоходства и регулирования движения судов, включая пользование морскими коридорами и схемами разделения движения.



"После пересечения государственной границы РФ корабли ВМС Украины проследовали в Керчь-Еникальский канал в нарушении разрешительного порядка, установленного приказом Минтранса РФ от 21 октября 2015 года "Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Керчь". При преследовании кораблей ВМС Украины им неоднократно по радиосвязи в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву доводилось требование немедленно покинуть территориальное море РФ", - отметили в ФСБ.

