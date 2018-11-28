В Киеве задержали подозреваемого в попытке поджога Андреевской церкви

Украинские полицейские задержали подозреваемого в попытке поджога Андреевской церкви в Киеве, сообщил во вторник начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.



Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что 15 ноября утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве, никто не пострадал. По его утверждению, к этому якобы причастны "приспешники Москвы". Однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили. Представители канонической УПЦ категорически отвергли домыслы о причастности Москвы к поджогу, назвав эту акцию провокацией и высказав опасения, что провокации будут повторяться. Полиция завела два уголовных дела по статьям "покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", личности злоумышленников устанавливаются.



"Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к правонарушению причастен 32-летний местный житель, ранее проблем с законом не имел. В его доме изъяли одежду, гаджеты и зажигательные смеси. Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", — приводит слова Крищенко пресс-служба столичной полиции.



Ранее, после решения Константинополя начать предоставление томоса об украинской автокефалии, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.



Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.



Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

