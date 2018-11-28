Порошенко в случае "агрессии" анонсировал новую мобилизацию

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае агрессии России против Украины будет частичная мобилизация резерва первой очереди. Об этом глава украинского государства заявил в интервью украинским телеканалам.



"Если будет агрессия - будет мобилизация частичная, в первую очередь будет мобилизован резерв первой очереди", - сказал президент.



Он добавил, что в числе первых будут мобилизованы подготовленные воины с опытом АТО.



"Сразу же с первых минут мы существенно увеличим численность наших Вооруженных сил, перераспределим финансовые ресурсы, обеспечим всем необходимым ВСУ и заставим противника отвечать за нарушения государственной границы Украины", - заверил Порошенко.



Ранее Порошенко заявил, что полная или частичная мобилизация не будет введена в ближайшее время, а президентский указ не предусматривает ограничения прав и свобод граждан.

