Верховный Суд объединил два иска УПЦ МП против Томоса в одно производство

Верховный Суд Украины объединил в одно производство два дела по искам к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления парламента от 19 апреля о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Православной церкви в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ВС в Facebook.



Решение было принято во вторник во время рассмотрения дела по иску епископа Макаровского УПЦ МП Юрия Харона к Верховной Раде.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя истца об объединении этого дела и дела по иску организации "Религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области".



Свою просьбу представитель истца мотивировал тем, что в этих делах аналогичные требования и один и тот же ответчик.



"Объединенные дела переданы на рассмотрение судье-докладчику Владимиру Кравчуку, который раньше других судей Кассационного административного суда Верховного Суда открыл производство по делу №П/9901/801/18. В производстве Верховного Суда находятся три иска к Верховной Раде Украины с аналогичными требованиями от различных истцов", - добавили в пресс-службе.

