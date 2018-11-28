В Кабмине подтвердили, что из-за военного положения подорожает рыба

Рыбная отрасль больше всего пострадает от экскалации конфликта в Азовском море. В целом цены на продукты повысятся минимально. Об этом сообщил замминистра аграрной политики Максим Мартынюк в Facebook.



По его словам, это несет наибольшие риски для рыбной отрасли и может вызвать проблемы в экспортной логистике.



"Основной блок - для рыбной отрасли. Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам в Азовском море рекомендовали вернуться в порт после введения военного положения, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определена", – написал он.



Также он сообщил, что в связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиям РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы.



Мартынюк также считает, что режим военного положения может сказаться на работе экспортной инфраструктуры, поскольку он охватывает все портовые области, хотя сейчас работа идет бесперебойно.



"Также появляется фактор непреодолимого воздействия – "военная необходимость", которой будет подчиняться транспорт, в частности приоритет в поставке вагонов, подачи тяги и т.д. будет в военных грузах. Степень влияния будет зависеть от слаженной работы транспортной инфраструктуры", - отметил Мартынюк.

