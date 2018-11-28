Американский стартап Rivian представил электрический пикап

Американский стартап Rivian представил свою первую разработку: электрический пикап RT1. Премьера новинки состоится в рамках на автосалоне в Лос-Анджелесе, а его демонстрационный видеоролик был опубликован на YouTube.



Как пишет РБК, длина автомобиля составляет 5475 мм, ширина – 2015 мм, а высота – 1815 мм при колесной базе в 3450 мм. Автомобиль вмещает пять человек и груз весом до 800 кг. Батарея емкостью 180 кВт*ч обеспечивает Rivian RT1 запас хода в 650 километров. Предполагается, что машина получит версии с более скромными батареями с запасом хода 370 и 480 км.



Автомобиль получил четыре электромотора – по одному на каждой из полуосей с суммарной мощностью в 765 л.с. Время разгона Rivian RT1 до 100 км/ч составляет чуть больше трех секунд, а максимальная скорость – 200 км/ч. Спереди на машине установлена двухрычажная подвеска, а сзади – многорычажная. Также электропикап получил пневматические адаптивные амортизаторы, позволяющие увеличивать дорожный просвет с 200 до 340 мм.



Пикап получил цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, а также 15,6-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса. Другой монитор диагональю 6,8-дюймов предназначен для задних пассажиров. Встроенные лидар, камеры и датчики обеспечивают работу автопилота третьего уровня.



Ожидается, что продажи Rivian RT1 начнутся в конце 2020 года. Ориентировочная стартовая цена пикапа составит 61,5 тыс. долларов.







