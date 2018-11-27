Новинский: Верховная Рада показала возможность стать консолидированным центром противодействия диктатуре

«Вчерашнее голосование в Верховной Раде по вопросу введения военного положения показало полное поражение Петра Порошенко. Ему не удалось осуществить свой изначальный замысел и установить диктатуру в стране, ограничить действие Конституции и отменить или перенести президентские выборы. В том виде, в котором решение было проголосовано, сама по себе идея военного положения становится нонсенсом и насмешкой над «стратегическим гением» людей из ближайшего окружения Президента», об этом на своей странице в Фейсбук пишет глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.



По словам политика, вместо 60 дней военного положения на территории всей страны (что привело бы к автоматическому переносу на неопределенное время президентских выборов) Рада утвердила военное положение в стиле «софт» — 30 дней на территории 10 областей с четким предписанием провести президентские выборы именно 31 марта. «Президентская команда настолько была уверена в том, то ее вариант будет безропотно принят народными депутатами, что еще до голосования отдали первоначальный текст Указа Президента в печать – и сегодня страна могла с удивлением видеть, как «Урядовий кур’єр» вышел с опубликованным без правок и изменений документом. Петр Порошенко получил крупнейшее политическое поражение», отмечает Новинский.



Он также констатирует, что попытка Порошенко изменить ситуацию в стране «под себя» провалилась. А Верховная Рада показала возможность стать консолидированным центром противодействия диктатуре. Новинский выразил благодарность фракции «Оппозиционного блока», которые решительно проголосовали против военного положения и отметил то, что в парламенте ряд фракций слаженно отреагировали на вызов со стороны президентской команды и совместными усилиями отвели угрозу.



Тем не менее, по мнению политика, необходимо быть бдительными. «Военное положение введено в половине страны. В основном это те области, в которых сильны позиции Украинской Православной Церкви. Если власть получит хоть какой-то обнадеживающий сигнал со стороны Стамбула относительно Томоса, ничто не может остановить приспешников режима в их желании захватить храмы и радикальным образом перекроить конфессиональную карту – военное положение дает им такую возможность, не смотря на уверения Петра Порошенко в том, что гражданские права не будут нарушены, а государство не будет вмешиваться в дела Церкви. Именно поэтому мы будем осуществлять постоянный контроль соблюдения прав и свобод граждан на территории десяти областей, в которых введено военное положение, а также будем оперативно информировать международные организации и дипломатические представительства о фактах выявленных нарушений».









Источник: Народная правда

