В Китае родились первые дети с отредактированной ДНК

Live Science сообщает о том, что китайские ученые, вероятно, использовали методику редактирования генома для редактирования человеческих эмбрионов. Это первые генетически модифицированные люди. Сделать этот вывод можно по видео, опубликованному ученым Хе Цзянкуй (He Jiankui). Специалист утверждает, что использовал технологию CRISPR-Cas9 для удаления гена в эмбрионах. Это призвано сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ. По словам ученого, дети уже родились. Это близнецы - Лулу и Нана.



Международные эксперты признают: редактирование, действительно, может предотвратить инфицирование ВИЧ. Но удаленный ген - CCR5 - выполняет на самом деле множество функций. В частности, он способствует нормальной работе белых кровяных клеток и снижает риск заражения вирусом лихорадки Западного Нила



Также недавно было выявлено несовершенство системы CRISPR-Cas9. Дело в том, что может происходить нежелательное изменение больших частей ДНК. Белок Cas9, который программируется на удаление одного элемента, иногда оказывается в других частях генома, производя нежелательные изменения. Не исключено развитие мозаицизма - появления генетически различных клеток в одном организме, угрожающих различными заболеваниями.

