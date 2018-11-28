Белый дом дал понять, что не намерен осуждать Россию за ситуацию в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп не собирается дополнительно комментировать ситуацию в районе Керченского пролива и выступать с осуждением России. Об этом сигнализировал во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



Ему был задан прямой вопрос о том, намерен ли Трамп "осудить российскую агрессию на Украине", затронуть эту проблематику на своей предстоящей двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Болтон в ответ заявил, что администрация США уже изложила публично свою позицию на этот счет и считает тему исчерпанной. "[Никки] Хейли, которая занимает почетную должность посла США [постоянного представителя при ООН], озвучила вчера позицию от лица Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности [ООН], и мы будем придерживаться этих заявлений", - подчеркнул советник главы американской администрации.



Хейли, заявив, что излагает позицию Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео, обвинила Россию в нарушении норм международного права и потребовала добиваться деэскалации ситуации в районе Керченского пролива. Как она утверждала, международное сообщество должно осудить действия России. Постпред США выразила "глубокую озабоченность" по поводу ситуации и заявила о поддержке Украины.



В распространенном в понедельник Госдепартаментом заявлении Помпео в свою очередь говорилось о том, что Вашингтон призывает российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Помпео призвал Россию "вернуть Украине ее суда и задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, что распространяется и на ее территориальные воды". Ранее в Госдепартаменте отказались отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о том, как Вашингтон относится к решению Порошенко ввести военное положение на Украине.



