Заробитчанские миллиарды, или О чем ревел Рева-2

Продолжаем «полоскать» министра соцполитики Андрея Реву. Ничего личного, просто спикер разговорчивый попался. Постоянно выдвигает несостоятельные идеи, у кого что надо отобрать. Причем отобрать у бедных и отдать богатым. Вот с заробитчанами он погорячился. Не в лучшее время тронул тему денежных переводов. Страна и так на нервах из-за военного положения. А тут еще $9 млрд. «посыльных» денег не придут. Тем более, что на счет субсидий, получаемых заробитчанами, он слукавил.

О чем идет речь? Незадолго до “азовской шмази” и провозглашения ВП всенародный балагур министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в декларациях граждан, которые обращаются за субсидиями, не отражены переводы заробитчан, которых в первом полугодии 2018 года пришло в Украину $6,5 млрд.



СМИ тут же написали, что министр призвал обложить деньги заробитчан, пересылаемые в Украину налогом. В соцсетях поднялся шум. Экономисты ответили, что если заробитчане "услышат" Реву и перестанут перечислять деньги легально, настанет “каюк” банковской системе и курсу гривны.



Наш герой тот же поправился, что он не имел в виду налогообложение переводов, а лишь сказал о необходимости декларировать заграничные доходы, чтобы правильно рассчитать размер субсидии. Дескать, присылаемые деньги субсидианты используют на собственное потребление. И скрывают от державы. Именно потому в настоящее время 6 млн. домохозяйств в Украине получают субсидии. А вовсе не потому, что Украина самая бедная страна Европы.



“Какие нехорошие заробитчане”, – подумали мы. Оттолкнулись от фразы Ревы о том, что 923 тысячи домохозяйств из 6 млн. декларировали отсутствие доходов. Т.е. это люди, которые не захотели, а, скорее, не смогли найти работу. Как минимум, официальную. И они, по версии главы минсоцполитики, “грабят” бюджет, требуя субсидий.



Начнем с того, что, если у человека, нет доходов, то он реально не может заплатить за коммунальные услуги несколько тысяч гривен (а в селе в отопительный период – это могут быть большие суммы). И тут надо разбираться в жизненных обстоятельствах. Одни проживают в такой местности, где просто физически нет работы. Другие – болеют или ухаживают за больными.

Какие в таком случае претензии к заробитчанам? Они или уплатили ЕСВ, или предоставили справку от врача, или состоят на учете в центре занятости. По первому пункту вообще не может быть претензий – пожертвование на пенсионеров уплачено. Последние два, вспоминая слова Карла Волоха о необходимости власти воровать, чтобы победить в информационной войне Путина, можно засчитать как “коррупционный военный сбор на победу над Россией”



Но послабления есть лишь у лиц предпенсионного возраста. Что фактически является косвенным признанием дискриминации их по возрасту. Только этим лицам сейчас не обязательно обращаться в центр занятости, чтобы оформить субсидию.



Всем остальным, даже безработным, для назначения субсидии нужно уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за 3 месяца того периода, за который берутся доходы для расчета размера субсидии. Не важно – работаешь ты или не работаешь, как ты выкрутишься, чтобы “сдать взнос”, но это в нынешнем году обязательное требование.



Раньше все было просто: тем, кто не стоит на учете в центре занятости и не имеет справки врачебно-консультативной комиссии о том, что они не могут работать по состоянию здоровья, просто считали условный доход 2900 грн – два прожиточных минимума для трудоспособных.



Потом минимум подняли до 1762 грн. в месяц и стали считать три прожиточных минимума на лицо, то есть 5300 грн, на неработающего в семье, обратившейся за субсидией. С 1 декабря 2018-го минимум вырастет до 1921 грн. Соответственно и тройной размер ее увеличится. Но к нему добавляется требование заплатить за себя единый социальный взнос.



Все это министр социальной политики Андрей Рева прекрасно знает, поскольку информация почерпнута из его же разъяснений для прессы. Могу дословно процитировать его ответ на вопрос, нужно ли безработному уплачивать ЕСВ ежемесячно после назначения субсидии.



“Если мы говорим об осенне-зимнем периоде с 1 октября, то учитываются доходы с января по июнь включительно. Если в этом периоде гражданин не уплачивал ЕСВ в течение трех месяцев, то он не имеет права на жилищную субсидию. Если же он уплатил ЕСВ за эти три месяца, то у него возникает право на получение жилищной субсидии” (конец цитаты).



Какие в таком случае претензии к заробитчанам? Они или уплатили ЕСВ, или предоставили справку от врача, или состоят на учете в центре занятости. По первому пункту вообще не может быть претензий – пожертвование на пенсионеров уплачено. Последние два, вспоминая слова Карла Волоха о необходимости власти воровать, чтобы победить в информационной войне Путина, можно засчитать как “коррупционный военный сбор на победу над Россией”.



Все четко продумано, чтобы никто в этой стране просто так субсидий на оплату ЖКУ не получил. Какого хрена главный "диетолог" страны трогает больную тему денежных переводов заробитчан? Лучше бы и дальше советовал, как правильно жрать, чтобы не тратить больше половина семейного бюджета на пропитание.



Мой совет трудягам-работягам: если есть возможность, не просите у этой власти ничего. Ни субсидий, ни пособий. Объявите ей бойкот. Не дайте себя отыметь. Все равно договориться по-хорошему не выйдет. Доказано “евробляхерами”. Это ж известно: лучше с умным потерять, чем с нашими вурдалаками найти



Дело в том, что тема доходов заробитчан поднимается многократно. Была идея заставить их декларировать заграничные доходы и платить подоходный налог тут. А также обложить подоходным налогом по ставкам 15% или 17% (в зависимости от совокупной суммы) получателей денег по переводам.



Хорошо помню, как в начале года НБУ пересчитал объем переводов из Польши в Украину по официальным и неофициальным каналам и получил $3,123 млрд. А всего переводов из-за границы составили: в 2015 году – $7 млрд.; в 2016 году – $7,5 млрд.; в 2017 году – 9,3 млрд. Евроинтеграция в действии!



И тогда же предложили, раз идет весенняя декларационная кампания, заставить заробитчан включить свои заработки в налогооблагаемый доход. Сходить к работодателю, взять у него справку о своих доходах, посчитать размер облагаемого годового дохода в валюте по курсу НБУ на день получения (а курс этот у нас каждый день меняется, как настроение у неврастеника, – автор), при официальном трудоустройстве вычесть оттуда польскую “подоходку”, не забыть про военный сбор и т.д., и т.п.



Вся Польша над этой затеей смеялась. И вся Восточная Европа и частично Москва тоже. Потом здешним умникам напомнили, что с Польшей и другими странами, где трудится наш люд, еще в 90-е подписаны конвенции об избегании двойного налогообложения. В этих конвенциях нет только военного сбора.



По этой причине и к переводам так же придраться сложно. Если муж приносит домой получку жене, она же не платит с нее налогов! А перевод по почте – это то же самое. В крайнем случае, можно писать в графе “назначение”, что это благотворительная помощь на лечение. А благотворительность у нас налогом не облагается. Или передавать со знакомыми “наличманом”. Ввозить-то то можно 10 тыс. евро без декларирования. А карточки и вовсе никто обычно не проверяет.



Так что все потуги власти в начале года оказались впустую. Но, поскольку память у нее короткая, а руки длинные и загребущие, осенью решили попытку повторить. Подобраться со стороны субсидий. Взять заробитчан измором. Авось выйдет...



Мой совет трудягам-работягам: если есть возможность, не просите у этой власти ничего. Ни субсидий, ни пособий. Объявите ей бойкот. Не дайте себя отыметь. Все равно договориться по-хорошему не выйдет. Доказано “евробляхерами”. Это ж известно: лучше с умным потерять, чем с нашими вурдалаками найти.

