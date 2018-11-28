Радикалы заявили о захвате ТРЦ в Киеве

В Киеве в среду, 28 ноября, около 200 активистов националистической организации Сокол зашли в ТРЦ Ocean Plaza с флагами своей организации и заявили о захвате здания. Об этом сообщают Вести.



"Мы берем Ocean Plaza под свой контроль", - заявили националисты.



Отмечено, что радикалы требуют закрыть ТРЦ, принадлежащий, по их словам, российским бизнесменам.



"Мы требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через этот торговый центр. Вон российский бизнес из Украины!" - скандируют они.



Известно, что около 12:30 в ТРЦ прибыли несколько десятков правоохранителей. Полицейские окружили радикалов, после чего начали выводить из торгового центра. Была попытка драки, однако копы оперативно ее предотвратили.



На данный момент внутри помещения остается значительное число протестующих националистов.

