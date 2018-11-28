Эрдоган пообещал поднять тему Украины на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН. “Собеседники договорились, что Президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20”, — говорится в сообщении.



Глава Украинского государства проинформировал своего турецкого коллегу о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины в ответ, в частности о введении режима военного положения.



Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.



Президент Украины призвал Президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.

