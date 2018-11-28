За прошедшие сутки в Украину не пустили около 150 иностранцев

На протяжении прошедших суток пограничники отказали во въезде в Украину около 150 иностранцам, из которых около 80 - граждане Российской Федерации. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.



"Вчера во въезде в Украину было отказано около 150 гражданам иностранных государств. Из них около 80 это - граждане Российской Федерации", - сказали в ГПСУ.



Также пограничники отметили, что подавляющее большинство из россиян не могли подтвердить цель поездки, другие - имели недействительные документы, еще определенная часть лиц незаконно посещала оккупированную АР Крым.

