В филиалах "Укргаздобычи" прошли обыски

В филиалах АО "Укргаздобыча" (УГВ) в частности в газовопромышленном управлении "Львовгазвыдобування" и управлении строительно-монтажных работ "Укргазспецбудмонтаж" правоохранители провели обыски. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что обыски были проведены в соответствии с ходатайством следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей.



"Во время следственных действий был изъят ряд документов, касающихся сотрудничества филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация. Со своей стороны, филиалы УГВ сотрудничают с представителями правоохранительных органов", – говорится в сообщении.



Компания "Укргаздобыча" и ее филиалы продолжат работу в штатном режиме.

