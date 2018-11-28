Захват украинских кораблей произошел в международных водах - МинВОТ

Нападение на украинские корабли произошло в международных водах Черного моря. Об этом в среду, 28 ноября, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.



Судя по опубликованной карте, атака произошла в 12 километрах от побережья Крымского полуострова. Утверждается, что об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов Бердянск, Никополь, и Яны Капу в момент их обстрела и задержания.



"РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которая временно не контролируется Украины вследствие оккупации территории АР Крым", - говорится в сообщении.







В сообщении подчеркивается, что Конвенция по морскому праву предусматривает, что военные корабли в открытом море пользуются иммунитетом от юрисдикции любой страны, кроме той, под чьим флагом они идут.



Резолюция Генеральной ассамблеи ООН также называет нападение вооруженных сил одной страны на морские силы другой агрессией.



"Подчеркиваем, что все задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года", - говорится в сообщении.

