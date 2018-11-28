Киев – Буэнос-Айрес: нет ни гарантий, ни гаранта...

Очень, ну, очень большие надежды украинское руководство во главе с гарантом нации возлагает на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе 29 ноября – 1 декабря этого года. Как было ранее анонсировано, там должны встретиться президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и все типа порешать. Раздать, так сказать, всем сестрам по серьгам. В том числе отвалить хоть какую-то утешительную «сережку» Украине. Как заявил главковерх Украины в интервью американскому телеканалу NBC, он надеется, что Трамп так и скажет Путину: «Убирайтесь из Украины, мистер Путин».



«...В этой ситуации я рассчитываю на США», – сказал глава украинского государства. И он не просто думает, он надеется, что его расчеты правильны. Однако есть нюансы.



Ради указанных выше грубых слов Трампа Путину, по мнению многих, и затевалась вся эта ситуация в Азовско-Черноморском бассейне. С попыткой украинских катеров и буксира прорваться под Керченским мостом из Одессы на Черном море в Мариуполь или Бердянск в море Азовском. Операция была мощная и, увы, стопудово прогнозированная: Россия «показала свой звериный лик» и легко арестовала украинские суда и теперь судит украинских моряков. Потому что, по мнению Москвы, украинцы что-то не так рассчитали, посмотрели не в те карты и вторглись в территориальные воды России, которые были признаны таковыми вне зависимости от того, оккупировала или не оккупировала Россия Крым. Воды, где геройствовала украинская катерная эскадра, были российскими до несчастливых для Украины событий в Крыму в 2014-м. И так с нарушителями своих границ поступила бы любая страна мира, у которой были для этого средства. У Росси, как убедились украинские адмиралы и сам главковерх, силы такие были. И это первый провал для Киева в этой ситуации: он не рассчитал свои силы.



Во-вторых, очевидность не совсем правомерных действий украинских судов, которые послали на убой под русские пушки то ли по тупости, то ли ради провокации с целью заставить Россию стрелять и пролить украинскую кровь, вызвала вполне прохладную реакцию мирового сообщества. Даже частично в США. Нет, записные европейские и американские русофобы (как целые страны, так и отдельные политики) призвали распять Россию за агрессивность и уже теперь окончательно задушить санкциями. Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, солидаризируясь с украинским гарантом, вскричал публично: «Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты. ...Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать плечом к плечу с украинцами».



Но вот уже официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что хоть и виновата во всем Россия, но ее страна надеется не сама с нею разбираться, а с помощью европейских союзников. «Теперь одна из вещей, которые, я думаю, вы увидите в ближайшие дни и недели, – это дополнительные обсуждения, которые правительство США будет вести с европейскими союзниками. И одна из вещей, которые мы хотели бы видеть, – это наши европейские союзники, которые делают больше, чтобы помочь Украине.



Германия и Франция выступили против новых санкций против России в связи с Черноморско-Азовским инцидентом. А глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая летом этого года на своей свадьбе отплясывала с самим Путиным и которая сейчас председательствует в Совете ЕС, лишь заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между Москвой и Киевом будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон

Все вроде бы складывается в пользу Украины. Но, с другой стороны, это так может только казаться. А на самом деле свидетельствовать о том, что США сегодняшние, при Трампе, как не имели, так и не имеют четкой стратегии в отношении Украины. Не говоря уже о том, что не понимают и не хотят понимать или, тем более, открыто говорить, кого они желали бы видеть у руля Украины после 31 марта 2019 года. А ведь украинский гарант рассчитывает, что это будет он

...Правительство Соединенных Штатов занимает очень сильную позицию в поддержку Украины. Мы хотели бы, чтобы и другие страны делали больше. Это то, что закреплено в нашей Стратегии национальной безопасности: поощрять другие страны помогать друг другу во всем мире, чтобы США не, я не хочу сказать, брали на себя бремя, но чтобы США не занимались этими вопросами главным образом самостоятельно», – помечтала Науэрт. Но ее главный шеф – Дональд Трамп – для начала лишь сказал, что ему просто не нравятся события – украинско-российский конфликт на морях. И эта реакция – не просто заморозки, это арктический холод на горячие головы.ни для кого не секрет, что украинский гарант надеялся спровоцировать Россию на кровь и таким образом гарантированно подставить ее под новые экономические санкции. Ну, или хотя бы добиться, чтобы США воспользовались ситуацией и надавили на ЕС, чтобы он решительно осудил строительство газопровода «Северный поток-2» («СП-2»). Увы, надежды гаранта на такие гарантии антироссийских репрессий почти полностью не оправдались. Если США, по словам уже упомянутой Хизер Науэрт, осуждают это строительство, потому что надеются втюхать Европе свой сжиженный природный газ вместо природного трубного газа. «Северный поток» проползает через несколько этих стран. И, я думаю, Европа должна спросить себя, является ли «Северный поток» чем-то, что они хотят продолжать, потому что он помогает российскому правительству, и та ли это поддержка, которую они хотят предоставить российскому правительству, продолжая поддерживать «Северный поток-2», – отчеканила позицию США Науэрт.Однако уже известно, что Германия и Франция выступили против новых санкций против России в связи с Черноморско-Азовским инцидентом. А глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая летом этого года на своей свадьбе отплясывала с самим Путиным и которая сейчас председательствует в Совете ЕС, лишь заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между Москвой и Киевом будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон. И все! Никаких «армад демократии» для «наказания агрессора». И на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе во вторник дипломаты Франции и Германии заявили, что сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» в украинско-российском споре, но санкции «не являются частью этих мер».То есть дискуссии насчет новых санкций против России продолжаются, а «СП-2» тем временем строится. И стройка, скорее всего, завершится в срок – к концу 2019 года. Компания-оператор газопровода «Nord Stream 2 AG» уже сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено. И с конца будущего года 55 млрд. кубометров российского газа начнут ежегодно идти из России через Балтийское море в Германию, а «кисло» будет от этого украинской «трубе» и украинскому же госбюджету, который недополучит деньги за транзит. Тут все четко: мало иметь «трубу» – нужно, чтобы в ней газ был. А газ пойдет в обход Украины. Практически гарантированно для нынешнего или нового гаранта украинской нации пойдет...украинский гарант после Черноморско-Азовского инцидента так и не получил возможность хоть с кем-то еще пообщаться, кроме украинских журналистов или спикера Рады Андрея Парубия, который, отправив новый закон о военном положении на подпись президенту, зачем-то сдрыснул из страны, или его первой заместительницы Ирины Геращенко, решающей собственную загадку насчет своего предназначения в политике («подстилка» она или нет?). Это классная компания для общения, спору нет. Но гарант для начала хотел пообщаться с Путиным. Чин по чину послал в Кремль запрос на разговор, а его там даже не выслушали, фактически послали автоматически, не поднимая трубки. «Каких-либо телефонных контактов президентов не было», – заявил, нагло посмеиваясь в рыжие усы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.«Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей. ...Мы должны быть едины и за своих стоять до конца», – рассказал гарант. И вот канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на свой статус «хромой утки», Путину дозвонилась. Ей «кремлевский диктатор», видимо, и изложил свое видение «бойни на море». Весьма доступно, похоже, изложил, на чисто немецком языке, раз у Германии появилась такая практически «антиукраинская», то есть сдержанная позиция, а Меркель лишь призвала Путина все решить на переговорах с украинским гарантом. А как это сделать, если гаранта не связывают с Путиным?..И это ведь притом, что гарант древнешумерской нации не имеет возможности пообщаться и с самым главным «Большим белым братом» – с Трампом. Путин имеет такую возможность, а гарант нет. Потому что Украина при гаранте хоть и имеет безвиз и самую нагодованную армию в мире, но никакого отношения к «Большой двадцатке» не имеет. А многие подозревают, что если экономические дела в Украине и дальше будут идти так, как сейчас, то она (Украина) и из «Большой сотки» скоро выскочит. Если уже не выскочила, уступая всяким там гондурасам и габонам. А с такими субъектами мирового сообщества, потерявшими экономическую, а потом и политическую правосубъектность, мало кто хочет общаться как с равными. Им отдают команды. А это можно сделать и на уровне клерков и в телефонном режиме...Ну и, наконец,всех обломал сам Трамп. Он, поразмыслив над ситуацией, заявил, что его встреча с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине может не состояться. По его словам, из-за захвата Россией украинских судов у Керченского пролива. «Это очень важно. Возможно, у меня не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще», – заявил американский президент. Все вроде бы складывается в пользу Украины. Но, с другой стороны, это так может только казаться. А на самом деле свидетельствовать о том, что США сегодняшние, при Трампе, как не имели, так и не имеют четкой стратегии в отношении Украины. Не говоря уже о том, что не понимают и не хотят понимать или, тем более, открыто говорить, кого они желали бы видеть у руля Украины после 31 марта 2019 года. А ведь украинский гарант рассчитывает, что это будет он. И что, если он ошибается, на что надеются все остальные соискатели «булавы и папахи» в Украине, страшно раздражая этим гаранта?.....А саммит G20 в Буэнос-Айресе все ближе и ближе. А надежды Украины и ее гаранта все неопределеннее и неопределеннее. Хотя что там неопределенного? У Украины, стремительно теряющей вес в мире и интерес к себе, как было, так и остается три пути. Один – самостоятельный: она вдруг начинает жить своим умом и защищать исключительно свои интересы. Это, как вы понимаете, чистая фантастика, осуществить и реализовать которую поможет только Бог или случай. Никаких других ресурсов, чтобы самостоятельно возродиться, у нее нет. Два других пути зависят не только от «хозяев» и кураторов, но и от «врагов», которым хозяева и кураторы могут передать страну. Первый: Запад и США готовят Украину под размен с Россией. Москва уступает где-то геополитически, и ей за это отдают Украину.Второй: Украину без конца и дальше лишают остатков самостоятельности, но поддерживают и напичкивают как антироссийский, если хотите, русофобский проект, который бы постоянно давал Западу и США поводы щемить Россию, изнурять ее гонкой вооружений, держать под санкциями, пытаться изолировать дипломатически и т. д. и т. п. То есть используют как бессловесный и покорный инструмент, воюя за свои, западные и американские, интересы до последнего украинца. А инструмент, как вы понимаете, могут и отложить. Или он сломается, в конце концов, и его выбросят за ненадобностью. Давайте представлять объективно: вы же не храните вечно вантуз для прочистки унитазов, когда в нем клапан рвется? Вот то-то же...