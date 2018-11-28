Действия России в Керченском проливе недопустимы - зампред ЕК

Европейская комиссия обсудила в среду ситуацию вокруг произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе и отметила эскалацию насилия, заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. "Задержание украинских судов, несколько раненых - такое развитие недопустимо, и мы ожидаем, чтобы Россия немедленно освободила эти корабли и людей и оказала медицинскую помощь раненым", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Еврокомиссии.



"Международное право обязывает Российскую Федерацию предоставить свободный проход всем судам, и мы ждем, чтобы Россия освободила корабли, находящиеся в этом проливе. Мы не желаем признавать незаконную аннексию Крыма Россией, и мы осуждаем ее действия в отношении Украины", - продолжил В.Домбровскис.



Он отметил, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини остается в контакте со сторонами с момента возникновения этой проблемы.



"Она будет внимательно следить за ситуацией, и наш Комитет по политике и безопасности собирался на этой неделе, чтобы рассмотреть, как действовать в этой ситуации", - сказал зампред ЕК.



25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

