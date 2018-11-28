Минобороны: "евробляхи" в армию забирать не будут

В Министерстве обороны Украины опровергают фейковую информацию об издании приказа о якобы изъятии нерастаможенных автомобилей с европейскими номерами для нужд Вооруженных сил. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.



"В некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Министерства обороны Украины. Одной из этих нелепостей является якобы "приказ министра обороны Украины" относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт", - сказал Чернобай.



Он добавил: "Министерство обороны Украины официально сообщает, что все эти якобы "официальные документы" и "приказы", которые якобы имеют подписи военного руководства Минобороны и Вооруженных сил Украины не существуют и являются очередными фейками".



"РФ в традиционной для себя манере продолжает повышать градус ненависти ко всему украинскому, в связи с чем заметно увеличилось количество российских фейков и вброс в информационном пространстве на военную тематику, в частности, в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации. Цель этих фейковых сообщений, изготовленных спецслужбами РФ и контролируемой ими "фабрикой троллей" вполне понятна - посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения в определенных областях нашего государства", - добавил он.

