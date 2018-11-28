Россия отправила в Азовское море военный корабль

Из Черного в Азовское море отправился российский тральщик «Вице-адмирал Захарьин». Об этом сообщает Reuters.



Агентство указывает, что Азовское море, которое используется Россией и Украиной, стало зоной повышенной напряженности после инцидента в Керченском проливе.



25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины. После пересечения российской границы они начали осуществлять опасные маневры. На предупреждения пограничников украинские моряки не реагировали. Киев указал, что случившееся может привести к масштабным боевым действиям.

