Минприроды обжалует решение исключить лося из Красной книги

Популяция лося европейского, которого суд исключил из Красной книги Украины, на момент занесения в нее в конце прошлого года составляла немногим более 3000 особей. Об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, пишет УНИАН в среду, 28 ноября.



По его словам, это в несколько раз меньше, чем было лет пять назад.



"Мы видим стремительное уменьшение популяции этого животного", - сказал Семерак.



Как пишет Радио Свобода, Министерство экологии и природных ресурсов обжалует решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него.



Напомним, в 2017 году Минэкологии внесло лося в Красную книгу Украины. Летом прошлого года также вступило в силу увеличение возмещения ущерба за браконьерство в четыре раза.

