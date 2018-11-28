Путин назвал провокацией конфликт в Черном море

Президент России Владимир Путин назвал конфликт с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе провокацией, организованной накануне президентских выборов в Украине.



"Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - заявил глава РФ.



Он также отметил, что российские пограничники при задержании украинских кораблей "четко выполнили свой воинский долг".



"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды РФ и не отвечают, и не понятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех надо было бы отдать под суд. Но они выполнили свой воинский долг, приказ, собственно, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности России", - пояснил Путин.

