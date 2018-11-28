Выплаты военным в случае нападения РФ возрастут с первого дня агрессии - Порошенко

Президент Петр Порошенко дал задачу руководству Минобороны подготовить документы относительно ввода повышенного денежного обеспечения для украинских военных в случае наземной агрессии России со дня ее начала, а не с 1 января, как планировалось.



Об этом он заявил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ, которое в прямом эфире транслировалось на Facebook-странице главы государства.



"Прошу предусмотреть, что как только у нас, не дай Бог, будет факт российской агрессии по суше, чтобы вы подготовили документы, чтобы мы ввели повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии. Прошу завтра утром мне это предложение уже внести в план мероприятий", - сказал Порошенко.



Вместе с Президентом центр посещают также министр обороны Степан Полторак и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

