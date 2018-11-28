Рядом с Млечным Путем нашли гигантский тусклый объект

Астрономы обнаружили новую карликовую галактику, которая является спутником Млечного Пути. По размерам она намного больше других подобных систем c похожей светимостью. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Исследователи провели поиск спутников Млечного пути, проанализировав астрометрические и фотометрические данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia. Новая галактика, которая является гигантской по сравнению с другими карликовыми звездными системами аналогичной яркости, была названа галактикой Насоса 2 (Ant 2). Ее существование подтвердили наблюдения через спектрограф 2dF + AAOmega на Англо-австралийском телескопе (Австралия).



Ant 2 находится на расстоянии 424 тысячи световых лет от Земли, ее возраст составляет 11,2 миллиарда лет. Ее радиус достигает примерно 9300 световых лет, что делает ее такой же огромной как и Большое Магелланово Облако (БМО). Однако светимость Ant 2 в четыре тысячи раз меньше. Кроме того, галактика Насоса 2 примерно в сто раз более рассеянная, чем ультрадиффузные галактики, отличающиеся низкой светимостью и малым количеством звезд при больших размерах.

