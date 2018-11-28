Помещения для Антикоррупционного суда выделили возле Соломенского кладбища в Киеве

Кабмин выделил помещения для Высшего антикоррупционного суда около Соломенского кладбища в Киеве.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной судебной администрации, передают Українськi Новини.



Указано, что в среду, 28 ноября, Кабмин принял решение о передаче из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в сферу управления Государственной судебной администрации здание лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2 и здания лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2А.



В этих помещениях будут размещаться Антикоррупционный суд и Апелляционная палата суда.



Эти корпуса находятся в здании Научно-исследовательского института строительных конструкций около Киевского апелляционного суда и Соломенского кладбища.



Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

