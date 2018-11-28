Помещения для Антикоррупционного суда выделили возле Соломенского кладбища в Киеве
Кабмин выделил помещения для Высшего антикоррупционного суда около Соломенского кладбища в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной судебной администрации, передают Українськi Новини.
Указано, что в среду, 28 ноября, Кабмин принял решение о передаче из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в сферу управления Государственной судебной администрации здание лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2 и здания лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2А.
В этих помещениях будут размещаться Антикоррупционный суд и Апелляционная палата суда.
Эти корпуса находятся в здании Научно-исследовательского института строительных конструкций около Киевского апелляционного суда и Соломенского кладбища.
Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.
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