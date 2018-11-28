Порошенко сегодня проведет переговоры с Лагард

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом глава государства сообщил во время выступления в Козельце Черниговской области в среду, 28 ноября.



"Я сейчас еду в Чернигов, потом в Киев. Состоятся переговоры с Кристин Лагарлд. Все у нас будет хорошо", - отметил президент.



Также Порошенко рассказал, что в связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.

