Порошенко обещает не продлевать военное положение

Президент Петр Порошенко обещает не продлевать военное положение, которое введено в части страны до 26 декабря. Об этом он сказал в ходе визита в Черниговскую область в среду, 28 ноября, сообщает РБК-Украина.



По словам президента, решение о введении военного положения было принято не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы иметь возможность защитить украинского воина, не терять ни минуты в случае открытой полномасштабной наземной агрессии РФ.



"Это лишь превентивные меры. Если сейчас шаги Украины и международная реакция остановят агрессора, и через 30 дней военное положение истечет и закончится, я его продлевать не собираюсь и ни одно ограничение конституционных прав и свобод применено не будет", - заявил он.

