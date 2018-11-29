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Трейлер "Артемиса Фаула" стал хитом
Студия Disney опубликовала дебютный трейлер фэнтези-фильма "Артемис Фаул", снятого по мотивам серии фэнтези-книг Оуэна Колфера. Ролик за сутки набрал 2,5 миллиона просмотров.
В основу ленты положена история о 12-летнем гении и главе преступного синдиката Артемии Фауле. Он вместе со своим телохранителем обнаруживает существование волшебного народца, и в итоге пытается использовать его возможности в личных целях.
Режиссером ленты выступил Кеннет Бран. В ролях снялись Джуди Денч, Хонг Чау, Джош Гад и другие.
Выход ленты в прокат ожидается в августе будущего года.
Источник: Корреспондент
13:31