Трейлер "Артемиса Фаула" стал хитом

Студия Disney опубликовала дебютный трейлер фэнтези-фильма "Артемис Фаул", снятого по мотивам серии фэнтези-книг Оуэна Колфера. Ролик за сутки набрал 2,5 миллиона просмотров.



В основу ленты положена история о 12-летнем гении и главе преступного синдиката Артемии Фауле. Он вместе со своим телохранителем обнаруживает существование волшебного народца, и в итоге пытается использовать его возможности в личных целях.



Режиссером ленты выступил Кеннет Бран. В ролях снялись Джуди Денч, Хонг Чау, Джош Гад и другие.



Выход ленты в прокат ожидается в августе будущего года.





