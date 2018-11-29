Глава МВФ ожидает выполнения Украиной условий для SBA до 10 декабря и затем скорого совета директоров

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард позитивно оценила текущий уровень сотрудничества с Украиной и статус подготовки новой программы финансирования stand-by (SBA), анонсировала возможность собрания совета директоров Фонда для ее утверждения в декабре этого года.



"Все предварительные условия (prior actions), как ожидается, будут выполнены украинскими властями к 10 декабря, после чего срочно будет инициировано заседание совета директоров для обсуждения программы SBA", - говорится в заявлении К.Лагард ночью в четверг по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.



По ее словам, представители МВФ продолжают изучать ключевые параметры госбюджета Украины на 2019 год. Предварительный анализ документа является удовлетворительным, соответственно процесс оценки будет завершен в скором времени.



Помимо этого, стороны обсудили возможность предоставления Фондом технической помощи Украине в сфере улучшения администрирования налогообложения, чтобы налоговая система с одной стороны способствовала ускорению экономического роста, с другой – гарантировала устойчивость обслуживания долговых обязательств.



"Мы подтвердили позитивные и обоюдные взаимоотношения между Украиной и МВФ", - подчеркнула К.Лагард.



Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.



Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.



Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

