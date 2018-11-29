Первый день в положении

Первый день военного положения прошел очень хорошо. Это наш первый опыт подобного рода за пять лет непрекращающейся агрессии империалистической России. Сначала чувствовалось некоторое напряжение. Многие спрашивали: а что делать, если неизвестные люди в камуфляже придут забирать корову? Высокопоставленные сотрудники Генштаба и Минобороны сразу же отреагировали на беспокойство простых украинцев. «Как только к вам придут негодяи в камуфляже, немедленно вызывайте полицию!», – посоветовал мужчина в кургузом пиджачке, представляющий оборонное ведомство державы.



А это сейчас тренд такой: все руководство МО до конца года должно лишиться погон, поскольку наши мудрые заокеанские партнеры требуют гражданского контроля за деятельностью военного ведомства. Главное, что ребятам пока не надо делать операцию по смене пола, если вдруг начнут требовать гендерного равенства.



Ответ мужичка в пиджаке полностью удовлетворил нацию. Опять же, выяснилось, что пока для нужд военно-морского флота не станут изымать личный транспорт взволнованных граждан. Положение, в котором мы с вами оказались, вообще не предусматривает подобных варварских действий. Если к вам придут неизвестные мерзавцы в камуфляже, надо срочно вызывать полицию. Об этом рассказал представитель Генштаба, одетый в относительно свежий камуфляж. До них, видимо, еще не довели последний тренд со сменой пола и погон. И еще один важный урок, который мы все вынесли из введенного военного положения: если в квартиру станут ломиться неизвестные негодяи в камуфляже, то… Совершенно верно. Не следует терять ни минуты драгоценного времени, а срочно наяривать в полицию. Всем стало гораздо уютнее и спокойнее. Правда, потом опять у отдельных паникеров стали появляться вопросы: а если неизвестными негодяями в камуфляже окажутся как раз сотрудники полиции, то кому звонить по поводу коровы? И, опять-таки, что делать в случаях конфискации свиней, тех же уток и яиц, которые дают трудолюбивые несушки?



Гарант был прекрасен во время общения с обожающей его нацией. Он подробно всех проинструктировал, что делать во время предоставления томоса, кратко, но энергично обрисовал текущее военное положение и рассказал об итогах последних, крайне интенсивных переговоров с Кристин Лагард

Скажу больше: даже военное положение в Одессе не помешало патриотически настроенным молодым людям закидать яйцами Толяна Гриценко, первого «заднепроходного кандидата». Или непроходного? Электоральное вскрытие покажет. Полная свобода. Хочешь – идешь в ночной клуб, хочешь – идешь вломить кандидату в президенты. Мне начинает нравиться подобное военное положение

Однако их робкие вопросы потонули в мощной волне всеобщего народного одобрения. Особенно весело всем стало после визита верховного главнокомандующего в Чернигов, который, как оказалось, находится на первой линии почти боевого соприкосновения с полчищами потенциальных оккупантов. Главком в последнее время часто бывает в регионах. Его основная миссия – представление нового главы обладминистрации, который резко сменил прежнего, заподозренного в связях с крайне неблагонадежными элементами. За последний месяц он уделал подобным образом штук пять-шесть губернаторов. Точную статистику я не веду, поскольку занят летописью военного положения. В Чернигове гарант остался верен себе, кого-то представил и вышел пообщаться с простыми жителями прифронтового города. Он решил встретиться с первыми попавшимися представителями местной общины. Они как раз второй час ждали лидера за углом. Переминались с ноги на ногу. Многие были одеты в горнолыжные куртки, хиты продаж зимнего сезона 1995-1996 гг. Естественно, все волновались: война близко, все по уши в положении, что делать, никто не знает. До них еще не довели последние вводные насчет коров, свиней и негодяев в камуфляже.Гарант был прекрасен во время общения с обожающей его нацией. Он подробно всех проинструктировал, что делать во время предоставления томоса, кратко, но энергично обрисовал текущее военное положение и рассказал об итогах последних, крайне интенсивных переговоров с Кристин Лагард. Настоятельно всем порекомендовал не ходить в церкви Московского патриархата в свете последней провокации в «Керченской протоке». Кстати, никто не может объяснить, почему изуверское нападение на украинскую морскую армаду, которое произошло в нашем Черном море, называют «Азовской провокацией».Народ в лице черниговских пенсионеров и представителей обладминистрации крайне тепло встретил объяснения президента по поводу военного положения и геополитических раскладов в мире. С таким главкомом нам абсолютно нечего бояться. Пережили вторжение России в 2014 году, переживем и военное положение. К сожалению, в ряды сторонников гаранта затесались два-три провокационно настроенных пенсионера, которые своими пошлыми вопросами на тему «как прожить на одну пенсию» пытались испортить позитивный настрой главкома. Ничего у агентов Кремля не получилось! Петр Алексеевич наглядно продемонстрировал, как во время военного положения следует поступать с подобными провокаторами. Надо резко свернуть общение и прервать трансляцию.После исчерпывающих объяснений лидера в Чернигове всем еще больше полегчало. А не так страшно военное положение, как его малюют наши потенциальные оккупанты. Жить можно. На всякий случай лица призывного возраста стараются не проживать по месту прописки. Естественно, с целью запутать разведку врага. В маркетах особого ажиотажа не наблюдается. Это кремлевская пропаганда рисует картины апокалипсиса со спичками и туалетной бумагой. Ничего подобного. Во-первых, у нас, положенцев, нет денег на массовые закупки дорого хамона. Он как лежал везде, так и лежит, вызывая зависть россиян, лишенных возможности приобретать такой, с…ка, изысканный деликатес. Во-вторых, в тренде покупка валюты. Но, опять-таки, денег у населения нет, поэтому курс быстренько упал до 30 гривен за доллар, а потом опять укрепился до 28.80. Все понимают, что триста офицеров ФСБ, о которых говорила еще Гонтарева, благополучно пережили все контрразведывательные мероприятия и продолжают шатать национальную денежную единицу.Опять же выяснилось, что во время военного положения можно заниматься практически всем, в том числе и анальным сексом. Без всяких перебоев работают ночные гей-клубы, выступают легендарные зарубежные поп-звезды, о существовании которых до последнего времени никто и не знал, в кинотеатрах непрерывно показывают бестселлер «Черный козак». Я его лично не видел, но люди, которые ходили, рассказывают, что попкорн по-прежнему хороший.Скажу больше: даже военное положение в Одессе не помешало патриотически настроенным молодым людям закидать яйцами Толяна Гриценко, первого «заднепроходного кандидата». Или непроходного? Электоральное вскрытие покажет. Полная свобода. Хочешь – идешь в ночной клуб, хочешь – идешь вломить кандидату в президенты. Мне начинает нравиться подобное военное положение. Тем более, что Гриценко еще вручили гарбуз с фалоимитатором и цитатой из песни группировки «Ленинград» «Ехай на …». Если в первый день военного положения так хорошо, то вы представляете, что будет дальше? Нация полна оптимизма. Все надеются на Путина. Ну, чтобы он не начал «широкомасштабную военную операцию» в том же Чернигове. Еще большего оптимизма придали положенцам слова Петра Алексеевича о том, что он не будет продлевать. Так и сказал: «Военное положение пройдет и закончится, я его не собираюсь продлевать». Видимо, Кремль испугался сплочения нации вокруг лидера и передумал идти в наступление.