В Харьковской области из-за гриппа закрыли 22 школы

В Харьковской области в связи с заболеваемостью гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 учебных заведениях. Об этом со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава сообщает в четверг, 29 ноября, УНН.



"Ограничительные эпидемические мероприятия на сегодня полностью введены в девяти учебных заведениях: пять в Волчанском районе, один - Великобурлукском, один - Золочинському, один - город Люботин и один - в Кубьянському районе. Частично - в 52 классах 13 заведений. Из них десять заведений - Кубьянський район, несколько классов в разных школах, и три заведения, где частично также в некоторых классах, это - Новомосковский район ", - говорится в сообщении.



Также собеседники отметили, что сроки ограничительных мер в каждом заведении зависят от решения руководителя.



"В зависимости от того, с какой даты он закрылся: здесь есть и по 3 декабря, и до 30 ноября в основном", - добавили в лаборатории МОЗ.



При этом в лабораторном центре прогнозируют, что заболеваемость будет расти.



"Есть все благоприятные условия для распространения этой инфекции на сегодня. Циркуляция вируса гриппа подтверждена на территории области, это - вирус группы А H3N2 сезонный, который имеет свойства вызывать именно вспышки и приобретать эпидемического распространения ", - сказали собеседники.

