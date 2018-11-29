Меркель поднимет вопрос конфликта вокруг Керченского пролива на саммите G20 - Гройсман

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поднимает вопрос агрессии РФ в отношении Украины в акватории Черного моря возле входа в Керченский пролив, а также реакции на нее на саммите "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Я думаю, что эта тема будет достаточно серьезно обсуждена на саммите G20. Сейчас мы завершили встречу с госпожой Федеральным канцлером Германии, и она отбывает именно на встречу G20 и там будет обсуждаться в том числе и вопрос Украины", - сказал В.Гройсман после переговоров с А.Меркель в четверг в Берлине.



По его словам, первым вопросом, который обсуждался в ходе встречи, была именно "ситуация в Азовском море, то, что произошла неприкрытая агрессия со стороны России в отношении наших военных моряков". "В том числе речь шла о том, что нам нужно предприниматься меры по освобождению наших военнопленных", - отметил премьер.



"Мы детально обсудили складывающуюся ситуацию в Азове, и хочу сказать, что федеральный канцлер очень хорошо владеет ситуацией и всеми аспектами того, что там произошло, и какие проблемы созданы там сегодня Россией, в том числе строительство незаконное этого моста, затруднение судоходства свободного и так далее", - подчеркнул В.Гройсман, добавив, что "это не может оставаться без адекватной реакции мира на эти бесчинства".

