Беспилотники над военными частями будут сбивать

В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает УНН.



Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченных беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лиц, осуществлявших запуск или руководили этими БПЛА, задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Такие меры регламентируются Законом Украины "О введении военного положения в Украине", Законом Украины "О правовом режиме военного положения", в соответствии с приказом Министерства обороны "Об утверждении Перечня сведений Министерства обороны, содержащих служебную информацию".

