В ЕС не видят альтернатив соглашению по Brexit

Выработанное Брюсселем и Лондоном соглашение о выходе Великобритании из ЕС не могло выглядеть иначе, заявил координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в четверг в Европарламенте.



"Учитывая высокую сложность вопросов, касающихся выхода Соединенного Королевства (из ЕС - ИФ), методичное соглашение об этом выходе, которое сейчас находится на рассмотрении, является единственно возможным", - приводят западные СМИ слова М.Барнье.



Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.



Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.



Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет через парламент.



Кроме того, накануне министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что с чисто экономической точки зрения "определенно лучшим решением" для страны было бы ее сохранение в составе ЕС. В то же время, по мнению министра, "предложенный премьер-министром (Великобритании Терезой Мэй - ИФ) план предполагает почти такие же преимущества, как и отказ от Brexit", и это лучший путь при условии, что Лондон не откажется от выхода из ЕС.



Накануне газета Financial Times сообщала, что в новом исследовании для правительства Великобритании имеются следующие оценки: Великобритания к 2034 году недосчитается 9,3% ВВП, если парламент не утвердит план Brexit, согласованный кабинетом министров во главе с Т.Мэй. Однако даже если этот план будет одобрен, ВВП через 15 лет будет на 3,9% меньше, чем в случае сохранения членства в ЕС, отмечается в докладе.

