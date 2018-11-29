Наместник Киево-Печерской Лавры заявляет, что против него открыто несколько дел

Наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел заявляет, что в отношении него открыто несколько дел, но не уточняет, какими именно правоохранительными органами. "Есть и слухи, и знаю из достоверных источников, что против меня как гражданина Украины открыто несколько дел, правда они идут под грифом закрытости, но можно догадываться, что они мне могут инкриминировать", - сказал митрополит на брифинге в четверг в Киеве.



В связи с этим он заявил, что в его действиях нет ничего, что бы могло быть расследовано правоохранителями.



В тоже время, владыка он не смог ответить на вопрос, в каком органе против него открыты дела. "То, что мне инкриминируют, на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею, что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете - это все домыслы и неправда", - добавил Павел.



Среди прочего он заявил, что готов, в том числе, к обыскам, если такие будут иметь место.



Что касается проверки ценностей в Киево-Печерской лавре, то по словам митрополита, комиссии было предоставлено все необходимое для работы. Также он отметил, что проверка продлится еще сегодня, 29 ноября.



Как сообщалось, Специальная комиссия Министерства культуры Украины в четверг осуществляет проверку святынь, которые были переданы 30 лет назад Киево-Печерской лавре.



Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Министерства культуры и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, была создана по инициативе Минкульта. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных драгоценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года - с момента открытия монастыря после возрождения.

