Начало календарной зимы Украина встретит холодами со снегопадами

В ближайшие сутки, 30 ноября, над территорией Украины останется холодная воздушная масса, погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь южной части - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу на большинстве территории Украины - без осадков, только днем в южных и местами в центральных областях небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица.



Ветер преимущественно 5-10 м/с, на востоке и юге страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 3-8° мороза, на Закарпатье около 0° (в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза); в южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза.



В Крыму ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-2° тепла.



В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 5-7° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,0 градусов тепла в 2012 году, самая низкая –ночью на отметке 16,3 градусов мороза в 1931 года.



В субботу, 1 декабря, в западных областях Украины сохранится холодная без осадков погода, температура ночью 11-16°, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза.



На остальной территории умеренный, местами сильный снег (днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега); температура ночью 5-10° мороза; днем 1-6° мороза, на крайнем юго-востоке около 0°. Ветер в Украине преимущественно восточный 5-10 м/с, в восточных областях и Приазовье ночью порывы 15-20 м/с, метель.



В Киеве снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

