Стало известно, сколько будет стоить елка в этом году

Граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.



“Ценовая политика на новогодние елки в 2018 году остается в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр”, - говорится в сообщении.



Главные лесники страны планируют в этом году реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок. Нужно отметить, что выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей.



В Гослесагентстве поощряют покупать елки прямо в государственных лесхозах, что будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.



Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов (сайты облуправлений).

