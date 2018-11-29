Нужно сделать все, чтобы Мариуполь не был отрезан — Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена поднять вопрос о ситуации в Азовском море на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.



Об этом она сказала на III Украинско-немецком бизнес-форуме в Берлине, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



"Мы за то, чтобы найти мирное решение, но мы должны сделать все, чтобы такой город, как Мариуполь... не было просто отрезано. В этом контексте я нарушу эту тему перед российским президентом на встрече "Большой двадцатки", — сказала Меркель, выразив надежду, что Азовский регион вскоре будет свободен для судоходства.



Она добавила, что не должно быть военного решения в этом противостоянии между двумя странами.



Канцлер напомнила, что в свое время Крым на референдуме решил быть частью Украины, когда та голосовала за независимость. Глава немецкого правительства также осудила строительство Керченского моста.



Меркель добавила, что Германия и Франция готовы в дальнейшем работать в "нормандском формате".



Канцлер отметила, что Минские договоренности внесли вклад в деэскалацию в свое время, но не привели ни к прекращению огня, ни к политическому решению, а Украина так и не получила доступа к собственным границам на Востоке.



Глава правительства ФРГ также обратила внимание на то, что санкции не должны быть ради санкций: "Ими Запад хочет дать понять, что страны, граничащие с Россией, имеют право выбирать собственный путь развития, это является основой международного порядка".



По ее словам, немало бизнесменов стремятся иметь хорошие отношения с Россией, жалуются на санкции. “Но речь идет об очень принципиальных вещах”, — сказала Меркель.



Она подчеркнула, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, и Запад “обязан выполнить то, что обещал”.



Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.



