Украина попросит закрыть Босфор для российских судов

Украина попросит мировое сообщество закрыть пролив Босфор в Турции для российских судов в ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает УНИАН. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина будет руководствоваться 19-й статьей конвенции Монтрё, «чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права».



Воронченко также призвал мировое сообщество признать конфликт в Керченском проливе «агрессией против государства Украина».



25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Черном море, которые пытались пройти через Керченский пролив. В Крыму арестовали 24 украинцев, находившихся на кораблях, по обвинению в незаконном пересечении границы. Москва обвинила Украину в организации провокации, Киев в ответ обвинил Россию в агрессии и нарушении права на свободное судоходство.

