Саудовская Аравия закупит у США вооружение на миллиарды долларов

США и Саудовская Аравия заключили соглашение о покупке противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник в Госдепе.



Всего королевство планирует приобрести 44 пусковых установки. Как сообщает телеканал, сделка оценивается в 15 миллиардов долларов. Отмечается, что подписание соглашения — шаг к заключению договора о покупке комплексов ПРО.



«Продажа противоракетных комплексов THAAD станет важным шагом в сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере безопасности перед лицом растущей угрозы использования Ираном и поддерживаемых им экстремистов баллистических ракет», — сообщил собеседник телеканала.



В консульстве Саудовской Аравии комментариев по поводу сделки телеканалу не дали.

