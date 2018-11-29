Джекпот в казино Вулкан

Многие фанаты азартных игр мечтают одержать победу и получить джекпот. Это конкретная сумма средств, которая выдается игроку при определенном розыгрыше. Сумма денег может быть фиксированной или прогрессивной. Сумма прогрессивного джекпота увеличивается в зависимости от популярности конкретного игрового автомата.

В казино Вулкан часто предлагается прогрессивный вариант джекпота. Его розыгрыш – это способ привлечь игроков, которые хотят испытать удачу на максимальном уровне. Сумма такого бонуса может насчитывать от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

Выплата джекпота

Каждый игрок может стать тем единственным, кому достанется вся сумма выигранных денег. Нужно постоянно играть в те слоты, которые разыгрывают джекпот. Зайдя в Вулкан казино такие слоты сразу же предоставляются к игре. Если будут дополнительные вопросы можно попросить консультации у службы технической поддержки.

Размер ставок не имеет значения. Даже первая ставка игрока после регистрации в 1 цент – все равно есть вероятность одержать долгожданную победу. Вулкан всегда будет радовать игроков, и держать их в напряжении благодаря предложенным бонусам.

Виды джекпотов

Время от времени казино предлагает разные вариации джекпотов.

Деньги для путешественников. Джекпот выдается за игру на слотах соответствующей тематики – Bon Voyage, Island и Rock Climber. Аппетитные деньги. Джекпот для любителей игровых слотов коктейльной и фруктовой тематики. Горячие деньги. Джекпот будет разыгрываться при использовании трех автоматов – Pretty Hosewife, Cruize и Cabaret. Фруктовые деньги. Огромное количество автоматов фруктовой тематики помогут одержать победу и получить главный приз –Bananas go Bahamas, Hot Vegas, Fruits and Sevens и многие другие. Деньги для мужиков. Военные и автомобильные слоты, а также предложения по теме гаража.

Все вариации джекпотов являются прогрессивными. Чтобы стать участниками нет необходимости дополнительно пополнять депозит на определенную сумму денег. Главное – это соблюдать правила игры, в общем, и конкретные правила выбранного игрового автомата.

Игроки должны быть зарегистрированными. Дополнительная верификация аккаунта обязательна. В розыгрыше не будут участвовать автоматы в режиме демо. Единственная задача – играть и просто наслаждаться. Удача повернется к игроку и каждый из активных пользователей может стать тем единственным, который получит заветные деньги.