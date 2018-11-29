Главным "титушкой", напавшим на команду Гриценко в Одессе, оказался другом сына политика по Автомайдану.

Новыми подробностями обрастает вчерашние события в Одессе, связанные с теплой встречей команды кандидата в президенты Анатолия Гриценка местными жителями.



Анатолий Степанович, комментируя нападение на него и его свиту намекнул, инициатором этого покушения является действующий глава государства.







Между тем, как стало известно из источников в управлении полиции Одессы, активное участие в перепалке с Гриценко и его однопартийцами принимал некий Александр Капшин позывной Капа, который является лидером организации "Демократическая молодежь Украины". Сразу после инцидента полиция задержала этого активиста. Но, вскоре выяснилось, что практически сразу его отпустила.



Самое интересное, что Капа кроме всего, является коллегой сына Гриценка Алексея по Автомайдану.



Вероятнее всего, что все вчерашние события в Одессе не что иное, как красивая постановка, срежиссированная Гриценком или его технологами.



Его вялотекущей кампании и как следствие, отсутствие роста рейтингов, явно не хватает драйва и скандалов. На его встречи, где с его уст звучат все более неоднозначные оценки текущих событий ходит все меньше сторонников и журналистов.



А типа нападение в Одессе, прекрасный повод обратить внимание к своей персоне и мобилизовать своих ярых сторонников. А заодно очередной раз обвинить во всем конкурентов. Тем более, что типа нападавшие били и не точно и не больно.

