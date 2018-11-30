Миссия МВФ придет в Украину для обсуждения налога на выведенный капитал

Техническая миссия Международного валютного фонда в ближайшее время прибудет в Украину, в частности для обсуждения законопроекта о налоге на выведенный капитал. Об этом сообщила в Facebook председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина, передает УНН.



"Во время переговоров с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард Президент договорился о прибытии в Украину в ближайшее время технической миссии МВФ. В ходе миссии появятся новые возможности обработки согласованной редакции законопроекта о налоге на выведен капитал и, соответственно, возможности для его принятия", - рассказала Южанина.



Она добавила, что внедрять налог с 1 января 2019 года было нельзя, поскольку его внедрению должно предшествовать подготовительная работа со стороны Национального банка, Государственной фискальной службы и других органов исполнительной власти.

