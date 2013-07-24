Украинцев предупредили, что бывает за незаконную вырубку елок

Незаконная вырубка елок в Украине карается в зависимости от степени причиненного вреда лишением свободы и немалыми суммами штрафов. Максимальная сумма взыскания составляет более 13,5 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов.



“Штрафные санкции за незаконную вырубку новогодних деревьев состоят из суммы причиненного ущерба лесу и административного или уголовного (в случае существенного вреда) штрафа”, — говорится в сообщении.



Размер ущерба зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки (в лесу или в пределах населенного пункта) и диаметра дерева в коре у шейки корня, в частности:



I. В соответствии с приложением 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 23 июля 2008 года № 665 “Такса для исчисления размера вреда, причиненного лесу предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами незаконной вырубкой и повреждением деревьев и кустарников до степени прекращения роста”, возмещается вред за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе:



диаметр дерева в коре у шейки корня - размер ущерба



до 10 см 453,99 грн

10,1-14 см 799,86 грн

14,1-18 см 2053,71 грн



II. Размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие незаконной вырубки хвойных деревьев на территориях и объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов, (постановление Кабинета Министров Украины от 24.07.2013 № 541) составляет:



диаметр дерева в коре у шейки корня размер ущерба

степная зона другие зоны



до 10 см 279 грн 246 грн

10,1-14 см 480 грн 429 грн

14,1-18 см 1221 грн 1122 грн



III. Размер ущерба, причиненного зеленым насаждениям незаконной вырубкой хвойных деревьев в пределах городов и других населенных пунктов, (постановление Кабинета Министров Украины от 8 апреля 1999 года № 559) составляет:



диаметр дерева в коре у шейки корня - размер ущерба



До 10 см 1152 грн

10,1-14 см 1500 грн

14,1-18 см 1852 грн



Кроме того, согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях лесонарушители платят еще и штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица от семи до двенадцати необлагаемых минимумов (119-204 грн).



Статьей 246 Уголовного кодекса Украины “Незаконная порубка леса” определено, что незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, причинившая существенный вред, а также совершение таких действий в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда или в других особо охраняемых лесах — наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов (5100-8500 грн) доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.



То же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

