Трех раненых украинских моряков выписали из больницы в Керчи

Трех раненых украинских военных-моряков, которые получили ранения в ходе захвата Россией украинских судов, выписали из больницы.



Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в социальной сети Facebook.



"Из больницы в Керчи выписали трех раненых украинских военных - моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку, задержанных российскими пограничниками и арестованных Керченским городским судом на два месяца", - написал он.



По словам Наумлюка, украинских моряков этапируют в СИЗО Симферополя.

