В ВР хотят в десять раз поднять штрафы за ДТП без пострадавших

28 ноября 2018 года на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает в десять раз увеличить санкции за повреждение имущества в автомобильных авариях, передает Ubr.ua.



Если парламент поддержит инициативы автора документа, за любое ДТП, в котором нет пострадавших людей, но нанесен ущерб имуществу (например, другой машине, зданию или даже столбу) виновнику придется заплатить 3400 грн штрафа.



Автор проекта объясняет, что усиление санкций необходимо для того, чтобы побудить водителей быть повнимательнее за рулем. Ведь нынешние штрафы в размере 340 грн этому никак не способствуют. И приводит статистику.



По его данным, за первые 6 месяцев 2018 года в стране зарегистрировано свыше 68 тыс. ДТП. В которых пострадали 13 тыс. человек. Большая часть аварий, утверждает он, происходит из-за человеческих ошибок, неверных действий водителей и банальной небрежности.



Инициативы депутата пока находятся лишь в статусе законопроекта. Ему нужно пройти согласование в 5-ти парламентских комитетах и набрать в сессионном зале минимум 226 голосов.

