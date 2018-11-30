Названа реальная причина проблем с клетками мозга

Массачусетский технологический институт установил: с возрастом в некоторых нейронах происходит накопление коротких фрагментов РНК, которые образуются при окислительном стрессе. Итог - негативные патологические изменения в мозге, передает "Lenta.RU", и сокращение объема синтезируемых белков, важных для центральной нервной системы.



Данные процессы были выявлены и у лабораторных животных, и у людей. В частности, у человека страдало полосатое тело (его дисфункция связана с болезнями Паркинсона и Хантингтона). Известно: РНК выполняет функцию переноса генетической информации от ДНК к рибосомам, которые синтезируют белки в клетках. Ученые проанализировали РНК в нейронах D1 и D2 у молодых и старых мышей. Этот тип нейронов составляет 95% нейронов полосатого тела.



Так, в нейронах D1 у старых животных около 400 генов производили только короткие фрагменты матричной РНК. Они прикреплялись к рибосомам, препятствуя синтезу правильных белков. Происходило это из-за окислительного стресса. Аналогичный процесс происходил и в человеческом мозге, включая лобную долю.

