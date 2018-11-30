Украинских моряков вывезли из СИЗО в Крыму

Весь состав экипажей трех кораблей ВМС Украины, задержанных после инцидента в Черном море за незаконное пересечение границы РФ, перевели из СИЗО Крыма в другое место содержания под стражей, сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина.



Ранее Киевский районных суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и два сотрудника СБУ. После чего все они были помещены в СИЗО Симферополя. В пятницу Лубина сообщала, что командный состав будет переведен на время следствия в СИЗО Москвы.



"На сегодня ни одного из арестованных украинских военнослужащих в СИЗО Симферополя нет", — сказала Лубина.



При этом омбудсмен подчеркнула, что информацию об их дальнейшем пребывании уполномочены давать органы следствия.



"Создана группа следователей на самом высоком уровне. На сегодня стоит вопрос о переводе всех военнослужащих в Москву", — подчеркнула Лубина.



В то же время пока украинских моряков в столицу не привезли, сообщила РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.



"Согласно обычной практике, их должны разместить в СИЗО "Лефортово" [если вообще привезут]. Туда чаще всего помещают террористов, диверсантов и прочих подозреваемых по подобным статьям", — добавила собеседница агентства.



В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.



В четверг адвокат командира украинского бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка Джемиль Терпищев сообщил, что некоторых украинских моряков могли отправить в московское СИЗО "Лефортово". Адвокат Виолетта Волкова, которая не представляет интересы моряков и пришла в "Лефортово" к своему подзащитному по другому делу, также заявила, что некоторые из украинских моряков могут находиться в этом СИЗО.

